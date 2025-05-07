Как подобрать идеальный SPF: чек-лист от врача-косметолога

Подбирайте защиту от всего спектра излучения. Среди всех красивых и заумных надписей на упаковке солнцезащитного средства эти два слова должны стать вашим маяком. Пометки «UVA/UVB» или «PA+++» — это не просто маркетинговый трюк, а гарантия того, что вы защищены по всем фронтам. UVA-лучи коварно работают на старение кожи, проникая в глубокие слои, а UVB-лучи быстро дают о себе знать болезненными ожогами. Поэтому забудьте о вариантах без этой надписи, потому что только полноценная защита принесет коже ощутимую пользу. Многие все еще выбирают химические средства — они впитываются без следа, не выбеливают и не конфликтуют с природным тоном кожи. Однако важно внимательно читать состав: некоторые фильтры, вроде оксибензона, могут навредить и коже, и окружающей среде. Чем лаконичнее состав, тем спокойнее кожа и ваша душа. Если вы когда-либо ощущали жжение или зуд после нанесения солнцезащитного крема, скорее всего, дело в раздражающих добавках. Ароматизаторы, красители, некоторые химические соединения — польза от таких ингредиентов сомнительная, а вот риск — вполне реальный. Если хотите защититься от солнца максимально бережно, обратите внимание на минеральные (или физические) солнцезащитные средства. Они работают буквально как зеркало — не проникают в кожу, а отражают ультрафиолет, создавая на поверхности защитный барьер. В составе ищите цинк или диоксид титана — это проверенные временем компоненты, которые подойдут даже детям. Тем, кто предпочитает более легкие текстуры и невидимый финиш, стоит попробовать химические солнцезащитные средства. Они впитываются в кожу и работают по-другому: преобразуют солнечное излучение в тепло и выводят его. Это может быть не лучшим выбором для детей и беременных женщин, но для взрослых с нормальной или возрастной кожей — вполне комфортный вариант. Особенно, если вы запланировали занятие спортом, активный отдых или просто не хотите переживать, что крем потечет от жары.