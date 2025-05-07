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В России почти 100 тысяч школьников ежегодно не сдают основной государственный экзамен

Вице-спикер Госдумы Абрамченко: Около 100 тысяч детей ежегодно не сдают ОГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В России ежегодно тысячи школьников не сдают основной государственный экзамен. Часто они оказываются за пределами системы образования. Об этом в беседе с KP.RU рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

— По официальным данным Рособрнадзора, ежегодно около 100 тысяч детей по всей стране вообще не сдают ОГЭ. То есть они после 9 класса выбывают из школы и не попадают в колледжи. Просто идут на улицу! — уточнила парламентарий.

Сейчас такие подростки часто зарабатывают в теневом секторе экономики. Однако, по ее мнению, это недопустимо в цивилизованном мире. Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность найти свое место в жизни. Им хотят помочь не потеряться и получить профессию.

В нескольких регионах России собираются провести эксперимент: девятиклассники, которые хотят поступить в колледж, будут сдавать только два экзамена — русский и математику. В случае успешной его реализации будет приниматься решение о распространении проекта на всю страну.