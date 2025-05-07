В России почти 100 тысяч школьников ежегодно не сдают основной государственный экзамен

Сейчас такие подростки часто зарабатывают в теневом секторе экономики. Однако, по ее мнению, это недопустимо в цивилизованном мире. Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность найти свое место в жизни. Им хотят помочь не потеряться и получить профессию.