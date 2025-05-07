В Госдуме назвали самые востребованные профессии в ближайшем будущем

В России ощущается нехватка сварщиков, электриков, операторов станков и строителей, а через пять лет дефицит специалистов станет еще больше. Сейчас важно правильно наладить распределение бюджетных мест в колледжах по разным специальностям согласно потребностям рынка. Об этом в беседе с KP.RU рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.