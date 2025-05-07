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В Госдуме назвали самые востребованные профессии в ближайшем будущем

Виктория Абрамченко: Современной экономике катастрофически не хватает сварщиков.

Источник: Комсомольская правда

В России ощущается нехватка сварщиков, электриков, операторов станков и строителей, а через пять лет дефицит специалистов станет еще больше. Сейчас важно правильно наладить распределение бюджетных мест в колледжах по разным специальностям согласно потребностям рынка. Об этом в беседе с KP.RU рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

— Удивительно, но факт: в современной экономике нам катастрофически не хватает сварщиков, и даже большие индустриальные проекты вынуждены собирать кадры по всей стране, — отметила депутат.

Сегодня востребованы самые разные рабочие специальности — от поваров до специалистов в IT-сфере. При этом, по ее словам, важно различать профессии, которые интересны молодежи, и те, в которых действительно нуждается экономика.

— Прогноз Минтруда говорит, что к 2029 году общая потребность рынка труда, включая замену выбывающих пенсионеров, составит 11 миллионов человек. Из них 70% должны быть высококвалифицированными рабочими и служащими, и только 30% — людьми с высшим образованием, — подчеркнула Абрамченко.

По востребованным для экономики направлениям в колледжах обязательно должны быть бюджетные места, а обучение — бесплатным. В то же время подготовка юристов, экономистов и косметологов, согласно ее мнению, вполне может проходить на платной основе.