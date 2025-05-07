В Гидрометцентре призвали не ждать потепления в Москве и области до середины мая

«О тепле в Москве и области, да и в центре европейской России пока говорить не приходится, его не видно… Есть некая тенденция к середине месяца, что повышение дневной температуры будет до 15 градусов со знаком плюс», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.