Вице-спикер Госдумы раскрыла цифры трудовой занятости среди подростков в России

В России растет интерес к трудовой практике среди подростков, особенно в летние каникулы. Она может сыграть важную роль в социальной адаптации молодежи. Об этом KP.RU рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
— По официальной статистике, сегодня в России работают около 87 тысяч несовершеннолетних. Это, конечно, мало — всего полтора процента от общего количества детей 15−17 лет. Хотелось бы, чтобы таких подростков и направлений, где они себя могут применить, было больше. Это позволяет быстрее повзрослеть, помочь себе и своей семье, адаптироваться на рынке труда, — отметила Абрамченко.
Депутат подчеркнула, что важным аспектом является создание условий для подростков на рабочем месте. По ее словам, в таком трудоустройстве важно соблюдать безопасность и соответствующие нормы.
— Подобное трудоустройство должно вестись лишь по специальностям, которые безопасны для детей. Чтобы не было переработок, вредных условий труда. Вот о чем и нужно говорить. А трудиться в каникулы — полезно, — подчеркнула вице-спикер Госдумы.