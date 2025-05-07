Вице-спикер Госдумы раскрыла цифры трудовой занятости среди подростков в России

— По официальной статистике, сегодня в России работают около 87 тысяч несовершеннолетних. Это, конечно, мало — всего полтора процента от общего количества детей 15−17 лет. Хотелось бы, чтобы таких подростков и направлений, где они себя могут применить, было больше. Это позволяет быстрее повзрослеть, помочь себе и своей семье, адаптироваться на рынке труда, — отметила Абрамченко.