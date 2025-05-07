Верховная Рада: Германия берет пример с Зеленского в борьбе с оппозицией

Дубинский сыронизировал, что за это Зеленского «горячо любят в Европе». Его заявление последовало после того, как ведомство по охране конституции Германии присвоило «Альтернативе для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, что рассматривается как шаг к возможному запрету партии. Сопредседатели АдГ назвали это ударом по демократии, а канцлер Олаф Шольц призвал тщательно взвесить решение о запрете. АдГ подала иск против ведомства по охране конституции.