Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что немецкая политическая элита, подобно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, начала запрещать политические партии в стране.
Он считает, что Германия лишь «использует идеи», которые Зеленский «опробовал на украинцах», и что именно Украина под его руководством показала Европе способ избавления от неугодных политических конкурентов.
— Немцы тут всего лишь пользователи идей, которые наш Зедольф апробировал на украинцах, — цитирует Дубинского РИА Новости.
Дубинский сыронизировал, что за это Зеленского «горячо любят в Европе». Его заявление последовало после того, как ведомство по охране конституции Германии присвоило «Альтернативе для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, что рассматривается как шаг к возможному запрету партии. Сопредседатели АдГ назвали это ударом по демократии, а канцлер Олаф Шольц призвал тщательно взвесить решение о запрете. АдГ подала иск против ведомства по охране конституции.
Недавно в Германии случился скандал с политической партией «Альтернатива для Германии». Ее признали экстремистской. Сама АдГ обвиняет власти Германии в давлении и преследовании инакомыслящих. Согласно соцопросам от апреля, АдГ является самой популярной партией в республике. На последних выборах в бундестаг партия заняла второе место, набрав рекордные 20,8 процента.