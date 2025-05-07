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Депутат Бессараб сообщила об увеличении военной пенсии с 1 октября

Пенсия военных сейчас составляет порядка 43 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Средняя военная пенсия в России с 1 октября увеличится на 4,5%. Об этом в беседе aif.ru сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Размер военной пенсии на сегодняшний день самый высокий по сравнению со страховой пенсией и социальной пенсией. Пенсия военных сейчас составляет порядка 43 тысяч рублей», — сказала Бессараб.

При этом она добавила, что осенью произойдет увеличение военной пенсии.

«Средняя военная пенсия с 1 октября этого года будет вновь повышена на 4,5% и составит уже порядка 45 тысяч рублей», — подытожила Бессараб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, что увеличить размер пенсии более чем в два раза россияне могут, отложив выход на заслуженный отдых.