Geo TV: ВВС Пакистана сбили пять индийских самолётов при отражении удара

Конфликт между двумя странами обострился после террористического нападения в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел 22 апреля, когда вооруженные боевики атаковали туристов в долине Байсаран около города Пахалгам. В результате нападения погибли 25 граждан Индии и один житель Непала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления»*, связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба»*