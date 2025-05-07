Geo TV: ВВС Пакистана сбили пять индийских самолётов при отражении удара

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что пакистанские военно-воздушные силы сбили пять индийских истребителей во время отражения атаки. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на официальное заявление министра.
«Министр обороны Хаваджа Асиф подтвердил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на недавний удар», — передает сообщение телеканал.
Конфликт между двумя странами обострился после террористического нападения в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел 22 апреля, когда вооруженные боевики атаковали туристов в долине Байсаран около города Пахалгам. В результате нападения погибли 25 граждан Индии и один житель Непала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления»*, связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба»*
Пару дней спустя Индия перекрыла течение реки Инд в сторону Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, которые контролировали потоки воды через плотины и каналы.
4 мая Пакистан запросил заседание совета безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. А индийские военные обвинили Пакистан в несоблюдении договоренностей о прекращении огня на линии границы.
В ночь на 7 мая индийские военные начали операцию под кодовым названием «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана. Согласно заявлению Минобороны Индии, целью атаки стали девять объектов террористической инфраструктуры.
Пакистанские военные подтвердили, что удары пришлись по городам Бахвалпур, Котли и Музаффарабаду — административному центру пакистанской части Кашмира. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что в результате атаки пострадали пять населенных пунктов.
В ответ на действия Индии пакистанская сторона нанесла ответные удары по индийской территории.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность в связи с конфликтом Индии и Пакистана. Через своего официального представителя Стефана Дюжаррика он призвал государства проявить предельную сдержанность.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. По ее мнению, инцидент должен быть решен дипломатическим путем.
* — Запрещенная в России террористическая организация.