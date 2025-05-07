Холод: удаление ненужных приложений в смартфоне поможет избежать слежки

По ее словам, многие смартфоны содержат скрытые функции, которые могут негативно влиять на производительность, такие как реклама, слежка и ненужные сервисы. Особенно это касается так называемого «мусорного ПО» или bloatware, которое включает в себя предустановленные приложения, не имеющие реальной ценности для пользователя.