Холод: удаление ненужных приложений в смартфоне поможет избежать слежки

Удаление ненужных предустановленных приложений на смартфонах может значительно сэкономить ресурсы устройства и продлить время работы батареи, а также помочь избежать слежки. Об этом рассказала Марина Холод, сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова, в интервью агентству «Прайм».
По ее словам, многие смартфоны содержат скрытые функции, которые могут негативно влиять на производительность, такие как реклама, слежка и ненужные сервисы. Особенно это касается так называемого «мусорного ПО» или bloatware, которое включает в себя предустановленные приложения, не имеющие реальной ценности для пользователя.
Чтобы выявить такие приложения, рекомендуется проанализировать использование заряда батареи и зайти в меню «настройки» — «приложения», где можно отключить ненужные функции. Холод также советует отключить рекламу, чтобы улучшить общую производительность устройства.
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