Трамп признался, что не знал о запрете на участие сборной России в ЧМ по футболу

Американский лидер выразил мнение, что возобновление участия российских футболистов в международных соревнованиях после окончания конфликта на Украине может послужить стимулом для достижения мирного соглашения.
«Было бы замечательно», — ответил Инфантино.
Это заявление прозвучало на фоне новостей о возможном возвращении российских хоккеистов в международные соревнования. По данным спортивного агента Андрея Митькова, Международная федерация хоккея (IIHF) уже рассматривает вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года.