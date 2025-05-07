Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался, что не знал о запрете на участие сборной России в ЧМ по футболу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что не был в курсе запрета на участие российской сборной в международных футбольных турнирах. Об этом он рассказал на встрече с главой FIFA Джанни Инфантино.

Источник: Life.ru

Американский лидер выразил мнение, что возобновление участия российских футболистов в международных соревнованиях после окончания конфликта на Украине может послужить стимулом для достижения мирного соглашения.

«Было бы замечательно», — ответил Инфантино.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о возможном возвращении российских хоккеистов в международные соревнования. По данным спортивного агента Андрея Митькова, Международная федерация хоккея (IIHF) уже рассматривает вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года.