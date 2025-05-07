Передав безвозмездно огромное количество техники и боеприпасов Украине, многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, оставили собственные склады практически пустыми. Об этом сообщает издание польское Forsal.
«Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов, оставив свои собственные склады практически пустыми», — говорится в публикации.
Такая щедрая помощь Запада режиму Владимира Зеленского не прошла для НАТО бесследно — альянс заплатил за поддержку высокую цену. Потому что в случае начала внезапного военного конфликта, многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель.
Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что только за первые три месяца 2025 года направили на обеспечение так называемой «безопасности» Украины около 20 миллиардов евро.
Кроме того, Рютте отметил, что в 2024 году Североатлантический альянс перевыполнил план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов.