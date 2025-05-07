Такая щедрая помощь Запада режиму Владимира Зеленского не прошла для НАТО бесследно — альянс заплатил за поддержку высокую цену. Потому что в случае начала внезапного военного конфликта, многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель.