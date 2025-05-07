9 мая 2025: что мы празднуем на самом деле и где помнят Победу

День Победы — один из главных государственных праздников России, который ежегодно отмечают 9 мая.
Каждый год 9 мая миллионы людей в России и других странах вспоминают одну из самых трагичных и героических страниц мировой истории — Победу в Великой Отечественной войне. В 2025 году День Победы пройдет в знаковый юбилей — 80 лет со дня окончания войны. Что означает эта дата, как и как ее отмечают в современном мире — рассказываем в материале.
Суть праздника 9 мая: о чем этот день на самом деле.
День Победы — это не просто выходной или повод для салюта. Это памятная дата окончания самой страшной войны в истории России и мира, в которой погибло более 27 миллионов советских граждан. 9 мая 1945 года в Берлине представители фашистской Германии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Именно в этот день над Рейхстагом взвилось Красное знамя — символ окончательной Победы.
Суть праздника — в признании подвига миллионов людей, кто отдал свои жизни, здоровье, молодость ради свободы и будущего. Это время сказать спасибо ветеранам, вспомнить погибших, передать правду о войне новым поколениям. В отличие от многих других памятных дат, День Победы — это праздник со слезами на глазах: в нем одновременно гордость, боль, радость освобождения и скорбь по утрата.
История праздника 9 мая: как появился и трансформировался День Победы.
Первые годы Победы.
Праздник Дня Победы в СССР установили в честь окончания Великой Отечественной войны — самого кровопролитного конфликта в истории страны. Ночью с 8 на 9 мая 1945 года по московскому времени в пригороде Берлина подписали Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Уже утром 9 мая советские граждане узнали о великой победе — именно эта дата и стала официальным Днем Победы.
9 мая 1945 года в Советском Союзе стало днем национального ликования — в тот же день в Москве прогремел салют, улицы заполнились людьми, которые со слезами на глазах обнимали друг друга. Праздник отмечали масштабно: в 1945, 1946 и 1947 годах он был официальным выходным, сопровождался концертами, шествиями, публикациями в прессе. Газета «Правда» пестрела заголовками: «Праздник Победы», «Страна встречает праздник Победы», публиковались благодарности в адрес фронтовиков, восславлялась Красная Армия и лично Сталин как «вдохновитель и организатор побед».
С 1965 года 9 мая вновь стал выходным и получил масштабный характер — с парадами, шествиями ветеранов и массовыми мероприятиямиФото: URA.RU.
Почему 9 мая перестало быть выходным.
23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР отменил выходной 9 мая. Вместо него официальный выходной перенесли на 1 января — Новый год.
Причины были как практические, так и идеологические:
Восстановление страны. После разрушительной войны Советскому Союзу предстояло восстановить тысячи городов, предприятий, дорог. Как объясняют историки, каждое рабочее усилие было на вес золота. Сталин лично считал, что нужно перейти от героизма на фронте — к героизму в труде. Изменение идеологического фокуса. В 1948 году в газетах и речи официальных лиц все меньше говорилось о победе как великом подвиге. Акцент сместился на экономические достижения: перевыполнение планов, строительство, соцсоревнования. Переход от военного к трудовому культу. Советские власти стремились воспитывать новое поколение не только в духе памяти о войне, но и как строителей социализма. Победа стала частью общего нарратива о силе советского народа, а не отдельным, исключительным событием. Психологическая сторона. По мнению историков, День Победы в те годы воспринимался не столько как радостный, сколько как «праздник со слезами на глазах» — миллионы погибших, инвалиды войны, разрушенные судьбы. Возможно, власть стремилась уйти от чрезмерного акцента на травме. Опасения за культ Жукова. Есть и версия о том, что Сталин опасался растущей популярности маршала Георгия Жукова, которого народ ассоциировал с победой. Однако большинство историков считают, что этот фактор был не основным, а скорее дополняющим.
Возвращение статуса праздника.
Лишь спустя почти два десятилетия, в 1965 году, при Генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе, 9 мая вновь стало официальным выходным. И вот почему:
Пришло новое поколение руководителей, фронтовиков, для которых память о войне стала частью личной и государственной идентичности. Брежнев сделал память о Победе элементом государственной идеологии. Впервые после 1945 года провели Парад Победы на Красной площади, возобновилась традиция официальных чествований ветеранов. Общество стало воспринимать праздник не только как траур, но и как символ силы, мужества, объединения.
Традиции празднования в России: как отмечают День Победы.
Традиции празднования 9 мая складывались десятилетиями. Многие из них — почти неизменны, другие меняются со временем. Вот основные элементы праздника:
Военный парад.
Главное событие 9 мая — парад Победы в Москве на Красной площади. Здесь проходят маршем представители всех видов войск, демонстрируется техника, в небе пролетает авиация. В 2025 году, к 80-летию Победы, парад будет особенно масштабным: по предварительным данным, в нем примут участие тысячи военных, десятки единиц техники и воздушная часть с самолетами и вертолетами.
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«Бессмертный полк».
Одна из самых душевных традиций последних лет. Люди выходят на улицы с портретами своих родных — участников войны, тружеников тыла, блокадников. В шествиях участвуют дети, внуки и правнуки героев. Это живая связь поколений и способ сохранить семейную историю. В последние годы шествие проходило в онлайн формате из-за пандемии. В 2025 году акция пройдет впервые в смешанном формате: как оффлайн, так и онлайн.
Минуты молчания и возложение цветов.
В каждом городе России у памятников и мемориалов проводят митинги, возлагают цветы. В 22:00 — минута молчания. Это неформальное, но важное правило — остановиться на одну минуту и вспомнить тех, кто не вернулся.
Концерты и акции.
Повсеместно проходят праздничные концерты, театрализованные постановки, кинопоказы фильмов о войне. В школах, музеях и библиотеках устраивают тематические выставки, уроки мужества, чтения писем с фронта.
Праздничный салют.
Традиционно в крупных городах запускают салют — кульминация праздника, которую с нетерпением ждут и дети, и взрослые.
Символы Дня Победы.
У Дня Победы немало символов, эти знаки говорят сильнее слов: они про уважение, боль, гордость и благодарность. Основные это:
Георгиевская ленточка.
Самый узнаваемый символ 9 Мая — Георгиевская ленточка. Черно-оранжевая, как пламя и дым, она символизирует доблесть, воинскую славу и память о подвиге советских солдат.
Возникла как часть ордена Святого Георгия еще в XVIII веке. Современная традиция ношения ленточки началась в 2005 году в рамках кампании «Я помню, я горжусь».Сегодня ленточку прикалывают к одежде как знак уважения и личной памяти.
Красная гвоздика.
Красная гвоздика — еще один сильный символ Победы, пришедший из военной традиции. Ее приносят к памятникам, возлагают на могилы, дарят ветеранам. Цветок символизирует кровь, пролитую на поле боя, мужество и бессмертие подвига.
Во времена СССР гвоздику вручали Героям Советского Союза и другим заслуженным людям. В современной России это обязательный элемент цветочных композиций 9 мая.
Орден Великой Отечественной войны.
Эмблема с золотой звездой, красной лентой и серпом с молотом в обрамлении лучей — это орден Великой Отечественной войны. Его учредили в 1942 году, он стал первым советским орденом, учрежденным во время войны. Сегодня это официальный символ праздника, изображается на плакатах, значках, открытках, декорациях.
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Минуты молчания и «Свеча памяти».
Одной из новых традиций стало участие в акциях памяти, где зажигают свечи в честь павших. «Свеча памяти» и минута молчания — это символы тишины, скорби и глубокой благодарности.
Минута молчания в эфире федеральных каналов проходит в вечернее время 9 мая. Акции проходят по всей стране и объединяют миллионы людей.
«Бессмертный полк».
Одна из самых трогательных и массовых традиций — акция «Бессмертный полк», появившаяся в 2012 году в Томске. Люди по всей стране (и за её пределами) проходят колоннами с портретами своих родственников-фронтовиков.
Идея — в том, чтобы передать личную историю, сохранить память на уровне семьи. В последние годы акция проводится как офлайн, так и в онлайн-формате (через виртуальные портреты).
Белый голубь.
Реже используемый, но важный символ — белый голубь. Он ассоциируется с миром, тишиной, надеждой. В некоторых регионах дети мастерят бумажных голубей и выпускают их в небо 9 мая — как символ мира, который завоеван высокой ценой.
Где отмечают День Победы 9 мая: страны, традиции, перемены.
Несмотря на политические и исторические разногласия, День Победы 9 мая продолжают отмечать в десятках стран — особенно на постсоветском пространстве.
Страны, где 9 мая — официальный праздник.
Россия — главный организатор Парада Победы на Красной площади. Праздник имеет государственный статус и сопровождается парадом, акцией «Бессмертный полк», возложением цветов, салютами и концертами. Белоруссия — здесь 9 мая также остается государственным праздником. Проводятся масштабные торжества, шествия и салют. Используется собственная лента в цветах нацфлага, но георгиевская не запрещена. Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — в этих странах проходят памятные мероприятия, шествия «Бессмертного полка», митинги, концерты. Однако некоторые символы, как георгиевская лента, используются ограниченно или заменяются на национальные аналоги. Казахстан — 9 мая остается выходным, но формат праздника меняется: отменяются парады, «Бессмертный полк» заменяется альтернативными акциями. Георгиевская лента вытесняется красно-желтой.
Страны с двойственным отношением к 9 мая.
Молдавия — активно обсуждается перенос празднования на 8 мая и замена формата. В 2023—2024 годах правительство заняло площади под День Европы, что вызвало протест со стороны общественности и российских соотечественников. Грузия — 9 мая считается выходным, проводятся памятные акции. Однако официального статуса праздника нет, а георгиевская лента фактически под негласным запретом. Северная Македония — ранее активно участвовала в параде Победы в Москве, но после 2022 года власти отмежевались от мероприятий, связанных с Россией.
За пределами СНГ.
Сербия — страна с глубоким уважением к памяти Второй мировой. С 2015 года здесь проходит «Бессмертный полк», акции памяти, «Диктант Победы», «Стена памяти». Участвуют тысячи людей, включая чиновников и ветеранов. Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония — на уровне регионов и муниципалитетов здесь проводят концерты, церемонии, шествия. Особенно активно празднует Республика Сербская. Израиль — с 2017 года 9 мая — официальный памятный день. Проводятся парады, автомарши, акции «Бессмертного полка». Израиль твердо придерживается именно этой даты, несмотря на европейские призывы праздновать 8 мая.
Сколько осталось в живых ветеранов Великой Отечественной войны.
Сегодня в России живет около 320 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Однако точное количество не известно, потому что не все ветераны зарегистрированы официально, а также не учтены те, кто трудился в тылу.
По данным на начало 2025 года, как сообщал министр обороны Андрей Белоусов, в живых осталось всего около 7 000 фронтовиков, тех, кто участвовал в боевых действиях. В 2024 году их было около 12,5 тысяч, а в 2020 — 52 тысячи. С каждым годом ветеранов становится все меньше.
Отношение церкви к 9 Мая.
Православная церковь относится к Дню Победы с глубоким уважением. Для верующих людей 9 Мая — это не только праздник, но и день памяти, скорби и благодарности. В этот день церковь особенно вспоминает всех погибших в Великой Отечественной войне, как воинов, так и мирных жителей.
Во многих храмах проходят панихиды — специальные службы, на которых молятся о душах погибших. Люди приходят в церковь поставить свечу, вспомнить своих родных, просить у Бога милости и мира. Для верующих это день тихого внутреннего подвига, а не просто салютов и концертов.
Что не стоит делать 9 Мая.
Церковь не запрещает отмечать День Победы, но призывает делать это с уважением к памяти погибших и с пониманием смысла этого дня. Вот несколько вещей, которые, по мнению духовенства, неуместны:
Пьяные гулянья и шумные вечеринки. Победа — это не повод для бесконтрольного веселья. Это праздник со слезами на глазах. Оскорбление символов войны — формы, георгиевских ленточек, памятников. Даже в шутку — это считается грехом против памяти. Кощунственные действия на мемориалах — танцы, фото «ради лайков», попытки хайпа на чужой боли. Игнорирование сути праздника. Церковь считает неправильным воспринимать 9 Мая только как выходной или день барбекю.
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Песни и фильмы о войне на 9 Мая.
9 Мая — это день, когда люди по всей стране включают песни о войне и пересматривают любимые фильмы о Великой Отечественной.
Песни.
Некоторые песни уже давно стали символами Победы. Главная из них — «Священная война». Ее исполнили всего через несколько дней после начала войны, летом 1941 года. Эта песня сразу стала боевым гимном всей страны.
Есть и другая, трогательная, но не менее сильная — «Катюша». Ее знают даже дети. Хотя написали ее еще до войны, она звучала на фронте постоянно. Это песня о любви, о том, ради чего солдаты шли в бой.
Ну и, конечно, «День Победы» — та самая песня, которую подпевают все 9 мая. Ее написали в 1975 году. Сначала она не понравилась начальству — слишком современная. Но когда ее спел Лев Лещенко, все изменилось. С тех пор она звучит в каждом городе и деревне в этот день. Есть и другие известные песни: «Синий платочек», «Журавли», «Темная ночь», «В землянке» — каждая из них несет живые эмоции: тоску, любовь, надежду и память.
Фильмы.
Вот несколько самых известных:
«Иди и смотри» — тяжелый, но очень правдивый фильм про ужасы оккупации в Беларуси. Не развлекательное кино, а сильная история, которую стоит увидеть. «Они сражались за Родину» — фильм по роману Михаила Шолохова о простых солдатах. Без героизации — только правда. «Летят журавли» — о любви и потерях. Получил главный приз в Каннах. «В бой идут одни старики» — светлый и человечный фильм о летчиках. Много юмора, много боли. «Судьба человека» — история пленного солдата, который теряет все, но остается человеком. «А зори здесь тихие» — о девушках-зенитчицах, которые сражались не хуже мужчин. Трогательный и сильный фильм.