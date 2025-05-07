9 мая 2025: что мы празднуем на самом деле и где помнят Победу

Восстановление страны. После разрушительной войны Советскому Союзу предстояло восстановить тысячи городов, предприятий, дорог. Как объясняют историки, каждое рабочее усилие было на вес золота. Сталин лично считал, что нужно перейти от героизма на фронте — к героизму в труде. Изменение идеологического фокуса. В 1948 году в газетах и речи официальных лиц все меньше говорилось о победе как великом подвиге. Акцент сместился на экономические достижения: перевыполнение планов, строительство, соцсоревнования. Переход от военного к трудовому культу. Советские власти стремились воспитывать новое поколение не только в духе памяти о войне, но и как строителей социализма. Победа стала частью общего нарратива о силе советского народа, а не отдельным, исключительным событием. Психологическая сторона. По мнению историков, День Победы в те годы воспринимался не столько как радостный, сколько как «праздник со слезами на глазах» — миллионы погибших, инвалиды войны, разрушенные судьбы. Возможно, власть стремилась уйти от чрезмерного акцента на травме. Опасения за культ Жукова. Есть и версия о том, что Сталин опасался растущей популярности маршала Георгия Жукова, которого народ ассоциировал с победой. Однако большинство историков считают, что этот фактор был не основным, а скорее дополняющим.