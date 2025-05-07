Расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором расширили расписание проведения основных ЕГЭ. Теперь экзамен по русскому можно сдавать 29 и 30 мая, а по математике — 26 и 27 мая. Такое решение принято в связи с тем, что эти предметы обязательны к сдаче для всех выпускников школ, а не только для абитуриентов. Введение дополнительных дат направлено на снижение нагрузки на ППЭ и обеспечение более комфортных условий для участников, особенно в крупных образовательных учреждениях, где одновременно сдаёт экзамены большое число учеников.