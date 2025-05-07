Госдуме предложили ввести маркировку лекарств, опасных для водителей

В письме председателю комитета ГД по охране здоровья Сергею Леонову автор инициативы напомнил, что в настоящее время множество представленных на рынке медикаментов могут вызывать сонливость, замедление реакции и другие побочные эффекты. При этом жизненно важная информация часто теряется в мелком тексте инструкций или вовсе игнорируется пациентами.