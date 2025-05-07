Госдуме предложили ввести маркировку лекарств, опасных для водителей

В письме председателю комитета ГД по охране здоровья Сергею Леонову автор инициативы напомнил, что в настоящее время множество представленных на рынке медикаментов могут вызывать сонливость, замедление реакции и другие побочные эффекты. При этом жизненно важная информация часто теряется в мелком тексте инструкций или вовсе игнорируется пациентами.
В своём обращении Шуров предлагает конкретные меры: ввести обязательную маркировку на упаковках таких лекарств, разработать стандарты и требования к дизайну пометки о возможном влиянии препарата на способность к вождению, а также обеспечить информирование медработников о необходимости предупреждения пациентов о рисках, связанных с применением некоторых медикаментов.
«Данная инициатива поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с приёмом медикаментов, и повысит уровень информированности граждан о безопасности их здоровья», — отметил нарколог.
Ранее российским автомобилистам рассказали о правилах, вступающих в силу в мае 2025 года. Нововведения затрагивают статус иностранных товаров, ввезённых из Армении, и перечень запчастей, которые доставляются в страну параллельным импортом.