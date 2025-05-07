Черри для офиса и мясистые для мангала: Россиянам назвали лучшие сорта томатов

Так, идеальным решением для лёгкого перекуса стали томаты черри: благодаря небольшому размеру плодов, сочности и питательным свойствам они удобны в дороге, на работе или после тренировок. Черри в стакане-шейкере удобно брать с собой, а упаковка позволяет мыть томаты прямо в ней.