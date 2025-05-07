Черри для офиса и мясистые для мангала: Россиянам назвали лучшие сорта томатов

Так, идеальным решением для лёгкого перекуса стали томаты черри: благодаря небольшому размеру плодов, сочности и питательным свойствам они удобны в дороге, на работе или после тренировок. Черри в стакане-шейкере удобно брать с собой, а упаковка позволяет мыть томаты прямо в ней.
В России также набирает популярность коктейльный томат — плоды размером 30−45 мм с насыщенным вкусом и выраженным ароматом. Они отлично подходят как для быстрого перекуса, так и для приготовления свежих овощных салатов и лёгких закусок, особенно актуальных в сезон летних пикников.
А когда хочется сохранить летний вкус томатов надолго, можно использовать вяление. Обладатель звезды «Мишлен», шеф-повар ресторана KRASOTA в Дубае Владимир Мухин рекомендует именно коктейльные томаты для вяления. В процессе из них удаляется лишняя влага и вкус становится более насыщенным и сладким.
А для приготовления на мангале или гриле эксперты рекомендуют использовать мясистые сорта томатов с плотной кожицей — круглой или сливовидной формы.
Кстати, согласно опросу, самое любимое блюдо трети россиян (31%) — это именно классический овощной салат со свежими томатами, огурцами и зеленью.
Помидоры настолько любимы россиянами, что президенту Владимиру Путину даже предложили провести на Ставрополье фестиваль, посвящённый томату. Одна из сотрудниц тепличного комплекса выступила с инициативой ввести такой праздник по аналогии с Днём огурца, который проводится в Суздале, и Днём виноделия, который широко отмечается на Кубани.