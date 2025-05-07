Как не испортить майские праздники: 8 опасностей, которые подстерегают вас на пикнике

Особенно коварны травмы у воды. На скользком берегу легко поскользнуться, а прыжок в незнакомый водоём может закончиться встречей с подводным камнем или корягой. Не менее опасны игры с мячом после «пары баночек пива» — координация уже не та, а азарт зашкаливает. Простые правила безопасности: не прыгайте в незнакомые водоёмы, не играйте в активные игры в состоянии алкогольного опьянения, имейте под рукой аптечку с бинтами, пластырями, перекисью водорода и противовоспалительными средствами. И помните: даже лёгкая травма может испортить все праздники, если её вовремя не обработать!