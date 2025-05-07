Geo TV: Пакистан сбил пять истребителей индийских ВВС

Пакистанские военно-воздушные силы сбили пять индийских истребителей, сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа.
«Сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на недавний (удар со стороны Индии — прим. ред.)», — уточнили журналисты.
Напомним, ранее Пакистан заявил о ракетном ударе по своей территории, якобы совершённом Индией с воздуха. Пакистанская сторона утверждала, что в результате действий индийской авиации погибли по меньшей мере восемь человек и ещё 35 пострадали.
После этого Пакистан обвинил Индию в атаках на мирное население и предупредил об ответе. Индийская сторона, в свою очередь, сообщила о гибели трёх своих граждан. Индия уточнила, что это произошло при обстреле со стороны Пакистана.