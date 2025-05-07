Метеоролог Позднякова: Лето в Москве будут сопровождать положительные аномалии

Совсем скоро наступит летний сезон, который с нетерпением ждут жители столицы. Правда, учитывая зимние и весенние погодные сюрпризы, уверенности, что он порадует теплом, пока нет. «Вечерняя Москва» выяснила у метеорологов, какой будет погода в Москве летом.
Весна в этом году устроила москвичам «веселую жизнь»: внезапные заморозки приходили после почти летней жары. В начале мая в столичном регионе выпало аномальное количество снега.
— То, что обрушилось в ночь с 1 на 2 мая, было последним снегом. Больше таких ярких процессов не будет. И столь обильного количества осадков в виде снега не будет в мае в ближайшие годы точно, потому что это крайне редкое явление, — порадовала москвичей главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Необычайная переменчивость погоды не могла не сказаться на настроении москвичей, и теперь многие с некоторой опаской поглядывают в будущее, задаваясь вопросом, будет ли летний сезон отличаться стабильностью или продолжит удивлять температурными качелями и погодными аномалиями. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, рассчитывать на долгосрочные прогнозы погоды не стоит.
— Дело в том, что долгосрочные прогнозы по определению не могут быть совершенно какими-то конкретными, точными, — пояснил Роман Менделевич. — Максимум, что можно сказать: летом в центре европейской России, в частности в Москве и Московской области, ожидается температура около и выше нормы, возможна неоднородность погодных условий. Это может показаться скудной информацией, но она является результатом значительного научного исследования.
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Теплые летние деньки, несомненно, порадуют жителей столицы в этом году. Как отметила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, летний период в столице будет сопровождаться положительными аномалиями температуры воздуха.
— Не исключено, что у нас температура в отдельные дни действительно может превышать отметку +30 градусов. Будет ли это экстремальными характеристиками, сказать сложно. Думаю, что перебить 2010 год, когда у нас очень долго (40 дней) стояла экстремальная жара, текущий год не сможет. Но точно вот такого никто не спрогнозирует, — уточнила Татьяна Позднякова.
В сети появилась информация, что, мол, летом москвичей ждут ураганы и грозы. Татьяна Позднякова отметила, что летние изменения погоды, когда на смену жаре приходят холодные фронты, часто сопровождаются конвективными явлениями: развивается мощная облачность, возникают шквалистые усиления ветра. К счастью, смерчи редки, но полностью исключить их нельзя. Шквалистый ветер в столичном регионе — обычное явление летом. То есть делать из этого какую-то сенсацию не стоит.
В общем, лето будет благоприятным для длительных прогулок, отпусков и здорового отдыха на природе. Даже грозы и дожди не смогут испортить летний сезон.
Хотя пока погода не очень-то радует. Средняя суточная температура на этой неделе будет ниже нормы на 4−5 градусов. Не обойдется без дождей. Сохранится угроза ночных заморозков. В частности, в ночь на среду температура может опуститься до −2. Днем местами небольшой дождь, +13…+15.
Николай Терешонок, климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
— В ближайшие десять лет из-за глобального потепления в Москве летом следует ожидать периоды аномальной жары до +40 градусов. Количество опасных явлений сильно растет из-за изменения климата, особенно эти явления наблюдаются в июле. В этом месяце у нас чаще всего бывают ураганы, грозы и ливни, и этот год для столичного региона не станет каким-нибудь исключением.
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