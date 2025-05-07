Метеоролог Позднякова: Лето в Москве будут сопровождать положительные аномалии

— Не исключено, что у нас температура в отдельные дни действительно может превышать отметку +30 градусов. Будет ли это экстремальными характеристиками, сказать сложно. Думаю, что перебить 2010 год, когда у нас очень долго (40 дней) стояла экстремальная жара, текущий год не сможет. Но точно вот такого никто не спрогнозирует, — уточнила Татьяна Позднякова.