Латвийские власти запретили пролет через воздушное пространство страны самолета президента Сербии Александра Вучича, который планирует направиться в Россию для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщает портал «Вечерне новости» со ссылкой на информированный источник.
Ранее аналогичное ограничение ввела Литва. В обоих случаях запрет был обоснован «политической чувствительностью» предстоящего визита.
Напомним, что Евросоюз ранее рекомендовал лидерам стран-кандидатов и действующим членам ЕС воздержаться от поездок в Москву на празднование Дня Победы. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что поездки на празднование 80-летия Победы в России вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.
В ответ на это президент Сербии подчеркивал, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вучич планирует встретиться с российским лидером, чтобы обсудить поставки газа из РФ в Сербию, а также ситуацию в сфере нефтяной промышленности.
В торжествах, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне примет участие и китайский лидер Си Цзиньпин. Он прибудет в Россию с официальным визитом 7−10 мая по приглашению президента Путина. В рамках визита лидеры также обсудят развитие стратегического партнёрства между Россией и Китаем, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Неизменность своих планов по поездке в российскую столицу подтвердил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он резко раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о потенциальных угрозах для участников празднования 80-летия Победы в Москве.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможных провокациях нелегитимного президента Украины в День Победы. Он предупредил, что в случае реальных агрессивных действий против Москвы 9 мая никто не сможет гарантировать, что «в Киеве наступит 10 мая».
Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, на торжества по случаю Дня Победы в РФ приглашены многочисленные зарубежные участники, ожидается визит 31 иностранного лидера на Парад Победы в Москве.