Две страны запретили перелёт Вучича в Россию на празднование Дня Победы: Кто пытается сорвать визит президента Сербии

В торжествах, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне примет участие и китайский лидер Си Цзиньпин. Он прибудет в Россию с официальным визитом 7−10 мая по приглашению президента Путина. В рамках визита лидеры также обсудят развитие стратегического партнёрства между Россией и Китаем, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.