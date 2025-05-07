Овечкин сравнялся с Дацюком по количеству игр в плей-офф НХЛ

Сейчас на счету Овечкина 157 встреч в плей-офф Кубка Стэнли за карьеру. При этом россияне Сергей Фёдоров (183), Евгений Малкин (177) и Сергей Зубов (164) всё ещё опережают топового снайпера НХЛ по этому показателю. Абсолютный же рекорд принадлежит американцу Крису Челиосу, что успел поучаствовать в 266 таких матчей.