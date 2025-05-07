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Овечкин сравнялся с Дацюком по количеству игр в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с экс-форвардом «Детройт Ред Уингз» Павлом Дацюком по количеству матчей, проведённых в плей-офф чемпионатов НХЛ. Достижение соотечественника капитан «Вашингтон Кэпиталз» повторил в игре против «Каролина Харрикейнз».

Источник: Life.ru

Сейчас на счету Овечкина 157 встреч в плей-офф Кубка Стэнли за карьеру. При этом россияне Сергей Фёдоров (183), Евгений Малкин (177) и Сергей Зубов (164) всё ещё опережают топового снайпера НХЛ по этому показателю. Абсолютный же рекорд принадлежит американцу Крису Челиосу, что успел поучаствовать в 266 таких матчей.

Напомним, что 6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол в НХЛ, превзойдя достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. А уже 1 мая россиянин провёл «Вашингтон» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, выйдя на 12-е место по голам.