Госдума обратилась к Мишустину из-за взлетевших цен на картофель

Мишустина призвали вмешаться в ситуацию с рекордным подорожанием картофеля.
Комитет Госдумы по защите семьи обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять меры на фоне резкого роста цен на картофель в России. Об этом свидетельствует соответствующее обращение, подписанное главой комитета Ниной Останиной.
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«Фактически, один из самых популярных продуктов питания российских семей — картофель — превращается в предмет кулинарной роскоши… По нашему мнению, подобное значительное увеличение цен на жизненно важные продукты является чрезвычайным обстоятельством… Просим вашего личного вмешательства, уважаемый Михаил Владимирович, в решении создавшейся проблемы», — передает RTVI текст обращения.
В письме указывается, что в адрес комитета Госдумы поступает значительное количество обращений от граждан, обеспокоенных существенным увеличением стоимости картофеля в апреле-мае 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оптовые цены на данный продукт весной 2025 года выросли в 4,4 раза и достигли исторического максимума — 51 рубля за килограмм по состоянию на 2 мая 2025 года. Розничная цена на картофель увеличилась в 2,8 раза и составляет до 85 рублей за килограмм в Подмосковье и до 100 рублей за килограмм в Москве.
В обращении напомнили, что в декабре 2024 года комитет уже направлял запрос в ФАС на фоне роста цен на продукты первой необходимости — молоко, яйца и мясо птицы. Тогда ведомство указало, что госрегулирование цен возможно лишь в исключительных случаях. Депутаты выразили мнение, что столь существенное увеличение стоимости жизненно важных продуктов питания является чрезвычайным обстоятельством.
Ранее стоимость картошки в России доросла до исторического рекорда. Цена этого продукта увеличилась на 85%. Согласно опубликованной официальной статистике, закупочные цены на картофель варьируются в диапазоне от 46 до 51 рубля за килограмм. На увеличение стоимости повлиял ряд факторов. Росстат сообщил, что в 2024 году объемы сбора картофеля сократились на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, площадь посевов уменьшилась на 10,8%. Также среди причин удорожания продукта выделили снижение запасов, нехватку складских помещений для хранения, высокие энергозатраты и рост потребительского спроса.