Госдума обратилась к Мишустину из-за взлетевших цен на картофель

В письме указывается, что в адрес комитета Госдумы поступает значительное количество обращений от граждан, обеспокоенных существенным увеличением стоимости картофеля в апреле-мае 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оптовые цены на данный продукт весной 2025 года выросли в 4,4 раза и достигли исторического максимума — 51 рубля за килограмм по состоянию на 2 мая 2025 года. Розничная цена на картофель увеличилась в 2,8 раза и составляет до 85 рублей за килограмм в Подмосковье и до 100 рублей за килограмм в Москве.