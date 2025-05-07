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В Киеве сработала ПВО на фоне взрывов и воздушной тревоги

В столице Украины работает система противовоздушной обороны. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в военной администрации Киева.

В столице Украины работает система противовоздушной обороны. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в военной администрации Киева.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что один из взрывов произошел в Соломенском районе, где также начался пожар. Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что обломки упали в Соломенском и Святошинском районах.

Украинские СМИ сообщили, что взрывы в Киеве фиксировались трижды. Мониторинговые паблики указали, что воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, передает РБК.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся исключительно по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

24 апреля появились сообщения о том, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве, там прогремели мощные взрывы. Журналисты уточнили, что удары нанесли в ночь с 23 на 24 апреля, в Голосеевском районе города горели машины и здания. Официального подтверждения информации от Министерства обороны РФ не поступало.