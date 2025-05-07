Как не превратить совместную поездку на дачу в сущий ад? Советы семейного психолога

Приехав на дачу, не стоит сразу же бросаться в работу или требовать от других немедленного выполнения дел. Дайте себе и своим близким время на адаптацию, снятие напряжения и расслабление. Также Сулим советует выделить каждому личное время, чтобы побыть наедине с собой, тишиной и природой. При этом все конфликты необходимо решать до приезда на дачу, иначе они рано или поздно всплывут в самый неподходящий момент. А если ссора всё-таки нарушила загородную идиллию, всё решается уважительным диалогом. В первую очередь нужно задать самому себе вопрос: «На что я злюсь?».