Конфликт Индии и Пакистана: что известно к этому часу

Вооруженные силы Индии в ночь на среду, 7 мая, объявили о проведении операции «Синдур», нанеся удары по девяти террористическим объектам Пакистана. Что известно об операции к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».
Операция «Синдур».
Вечером вторника, 6 мая, Индия официально заявила о начале военной операции «Синдур», в ходе которой были нанесены точечные удары по объектам, обозначенным как террористическая инфраструктура, расположенным в Пакистане и пакистанском Кашмире.
По заявлениям индийских военных, удары в рамках операции были нацелены исключительно на лагеря боевиков, без затрагивания пакистанских военных баз. Всего было поражено девять объектов.
Впоследствии индийское правительство заявило, что Пакистан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня на границе.
Индийские сухопутные войска охарактеризовали нанесенный удар по Пакистану как «торжество справедливости». Министр обороны Раджнатх Сингх выразил поддержку действиям вооруженных сил страны.
Представители Министерства обороны Индии заявили о полном задействовании сил противовоздушной обороны на приграничных территориях.
По данным агентства ANI, Вооруженные силы Индии наносили удары по целям в Пакистане с собственной территории, используя высокоточное оружие всех трех видов войск. Согласно сообщениям, четыре из девяти пораженных объектов находились на территории Пакистана, остальные — в контролируемой им части Кашмира.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди инициировал совещание правительственного комитета по безопасности, а телеканал News18 сообщил о начале плановых учений военно-воздушных сил Индии в Джайсалмере, штате Раджастхан у границы с Пакистаном.
Ответ Пакистана.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что индийские вооруженные силы нанесли удары по мирному населению, а также пообещал непропорциональный ответный удар. В связи с этим Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и нанес ответные удары по объектам в Индии, объясняя свои действия ответом на удары по гражданской инфраструктуре и атаки на мирное население.
МИД Пакистана отметил, что страна оставляет за собой право воспользоваться положениями статьи 51 Устава ООН и ответить на «акт агрессии» в любое время и в любом месте по своему усмотрению. Представители ведомства также предупредили о серьезной угрозе, созданной действиями Индии, для коммерческих авиаперевозок.
По информации агентства Reuters, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил о сбитых силами исламской республики пяти самолетах ВВС Индии. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил атаки на пять населенных пунктов страны и подчеркнул право Исламабада на ответные действия.
Последствия ударов.
По данным Межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, Индия нанесла удары по двум мечетям, в результате чего погибли не менее двух человек, а еще 12 получили ранения. Позднее представитель Министерства обороны Пакистана уточнил данные, сообщив о восьми погибших и 35 пострадавших.
В связи с событиями в провинции Пенджаб власти Пакистана объявили чрезвычайное положение, а местное население укрывается в убежищах. Индия, в свою очередь, заявила о гибели трех мирных жителей в результате пакистанского обстрела.
Согласно информации индийского телеканала News18, в ходе операции было ликвидировано не менее 17 террористов, еще 60 получили ранения.
Мировая реакция.
Официальные источники в Индии заявили, что Нью-Дели заранее уведомил Великобританию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, США и Россию о начале операции «Синдур».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны проявить максимальную сдержанность, подчеркнув, что мировое сообщество не может позволить себе военную конфронтацию между этими странами.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен поддерживать контакт с руководством обеих сторон для урегулирования ситуации.
Напряжение между странами резко выросло после того, как по меньшей мере 27 туристов скончались в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном. Уже 25 апреля военные с обеих сторон обстреляли друг друга на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.
5 мая стало известно, что Индийские Военно-воздушные силы (ВВС) приведены в состояние повышенной боевой готовности на границе с Пакистаном. Сообщалось, что экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб были полностью готовы к вылету.