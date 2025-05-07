Конфликт Индии и Пакистана: что известно к этому часу

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что индийские вооруженные силы нанесли удары по мирному населению, а также пообещал непропорциональный ответный удар. В связи с этим Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и нанес ответные удары по объектам в Индии, объясняя свои действия ответом на удары по гражданской инфраструктуре и атаки на мирное население.