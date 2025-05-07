В Госдуме объяснили, почему 7 и 9 мая в Москве не будет работать мобильная сеть

— Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств. Пользователям доступен Wi-Fi, что позволяет минимизировать неудобства. Подобный опыт уже нарабатывался в Крыму, где отключения во время атак ВСУ стали стандартной практикой и продемонстрировали свою эффективность, — сообщил Антон Немкин в разговоре с ТАСС.