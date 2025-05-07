Трамп анонсировал «позитивное» заявление, касающееся важной темы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни он сделает «очень позитивное» заявление по «очень важной теме». Об этом он сообщил, выступая на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.
Трамп подчеркнул, что объявление, возможно, станет «одним из самых значительных за последние годы». Он уточнил, что заявление будет сделано либо 8−9 мая, либо в понедельник перед его поездкой на Ближний Восток.
— Это очень, очень позитивно, — утверждает американский лидер.
При этом президент отметил, что тема заявления не обязательно связана с торговлей, но отказался раскрывать подробности, передает LIFE.
До этого Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок. Тем не менее до этого республиканец заявил, что «не шутил», когда говорил о своем переизбрании на третий президентский срок.
При этом число считающих, что Трамп будет баллотироваться на третий срок, растет. Согласно последнему опросу компании YouGov, доля американцев, считающих, что глава Белого дома выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, увеличилась на восемь процентных пунктов с ноября 2024 года.