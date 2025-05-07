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Россиянам перечислили фразы, которые при переводе денег могут привести к блокировке счета

Профессор Виноградов: Банки могут блокировать переводы денег из-за комментариев.

Источник: Комсомольская правда

Банковские переводы между физическими лицами находятся под особым контролем финансовых организаций. Как пояснил изданию «Газета.ru» декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести не только к блокировке перевода, но и к временному ограничению доступа к счету.

Согласно закону № 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать подозрительные операции. Автоматизированные системы анализируют не только суммы и частоту переводов, но и их текстовые комментарии. Критичными могут стать любые упоминания наркотических веществ (даже в шутливой форме), коррупционных схем, террористической деятельности, коммерческих операций без должного оформления.

По словам специалиста, особое внимание вызывают фразы: «Оплата по договору», «За квартиру» или «арендная плата» и «Возврат долга».

В случае блокировки перевода рекомендуется немедленно связаться с банком и предоставить пояснения. При передаче дела в Росфинмониторинг разблокировка может занять несколько недель.

Прежде экономист Борис Фролов отметил, что денежные переводы между физическими лицами без налоговых последствий российским законодательством допускается только в том случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств.