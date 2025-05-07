Россиянам перечислили фразы, которые при переводе денег могут привести к блокировке счета

Банковские переводы между физическими лицами находятся под особым контролем финансовых организаций. Как пояснил изданию «Газета.ru» декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести не только к блокировке перевода, но и к временному ограничению доступа к счету.