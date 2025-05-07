«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов

Отмена и объединение некоторых рейсов связано с временными ограничениями на работу аэропорта Шереметьево, которые действовали с 01:00 до 05:30 по московскому времени. В этот период часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет. «Аэрофлот» принимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло на сайте авиакомпании, информационные табло аэропорта и объявления по громкой связи.