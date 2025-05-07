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Всадница Васильева сменит спортивное украинское гражданство на российское

Спортсменка представляла Украину на международных соревнованиях в 2014 году.

Всадница София Васильева сменит спортивное гражданство Украины на российское, Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) уже согласовало данные изменения, передает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Уточняется, что заседание прошло в конце апреля, все члены бюро единогласно поддержали решение о смене спортивного гражданства спортсменки на основании фактического российского гражданства.

Васильева представляла Украину на международных стартах по конкуру в 2014 году в ОАЭ.

Ранее опрошенные aif.ru эксперты рассказали, как относиться к смене гражданства, а также зачем спортсмены идут на такой шаг.