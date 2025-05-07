Всадница Васильева сменит спортивное украинское гражданство на российское

Всадница София Васильева сменит спортивное гражданство Украины на российское, Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) уже согласовало данные изменения, передает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Уточняется, что заседание прошло в конце апреля, все члены бюро единогласно поддержали решение о смене спортивного гражданства спортсменки на основании фактического российского гражданства.
Васильева представляла Украину на международных стартах по конкуру в 2014 году в ОАЭ.
Ранее опрошенные aif.ru эксперты рассказали, как относиться к смене гражданства, а также зачем спортсмены идут на такой шаг.