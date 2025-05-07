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Бойцы ВСУ потеряли село Шевченко, пока Сырский вез награды за его захват

Населенный пункт находится в нескольких километрах от Покровска.

Источник: Аргументы и факты

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский попал в неловкую ситуацию, вручая награды военнослужащим на покровском направлении в ДНР. Пока генерал вез ордена и медали на передовую за взятие села Шевченко, солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» успели этот населенный пункт потерять.

«Пока награды вместе с Сырским доехали, 425-й полк село, за взятие которого и был награжден, потерял», — пишет «Военное обозрение».

В своем Telegram-канале Сырский, рассказывая о церемонии награждения, вновь назвал покровское направление в ДНР одним из наиболее сложных участков линиии боевого соприкосновения.

Село Шевченко находится в нескольких километрах от Покровска (российское название — Красноармейск). Сейчас населенный пункт находится под контролем российской армии.

Ранее Сырский сообщил об усилении работы по привлечению 18-летних солдат в украинскую армию.