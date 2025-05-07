Бойцы ВСУ потеряли село Шевченко, пока Сырский вез награды за его захват

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский попал в неловкую ситуацию, вручая награды военнослужащим на покровском направлении в ДНР. Пока генерал вез ордена и медали на передовую за взятие села Шевченко, солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» успели этот населенный пункт потерять.