Бойцы ВСУ потеряли село Шевченко, пока Сырский вез награды за его захват

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский попал в неловкую ситуацию, вручая награды военнослужащим на покровском направлении в ДНР. Пока генерал вез ордена и медали на передовую за взятие села Шевченко, солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» успели этот населенный пункт потерять.
«Пока награды вместе с Сырским доехали, 425-й полк село, за взятие которого и был награжден, потерял», — пишет «Военное обозрение».
В своем Telegram-канале Сырский, рассказывая о церемонии награждения, вновь назвал покровское направление в ДНР одним из наиболее сложных участков линиии боевого соприкосновения.
Село Шевченко находится в нескольких километрах от Покровска (российское название — Красноармейск). Сейчас населенный пункт находится под контролем российской армии.
Ранее Сырский сообщил об усилении работы по привлечению 18-летних солдат в украинскую армию.