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В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области из-за угрозы БПЛА ограничили работу мобильного интернета.

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Ярославской области в связи с угрозой БПЛА, сообщили в среду министерство региональной безопасности и министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА», — говорится в сообщении министерства региональной безопасности.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в свою очередь, сообщает, что временно ограничена также работа ГЛОНАСС.

«Могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — говорится в сообщении.

Министерство также уточняет, что о полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно.