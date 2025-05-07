«Аэрофлот» сообщил об отмене части рейсов из-за ограничений в аэропортах

«Аэрофлот» предупредил о вероятных изменениях в расписании некоторых рейсов из-за ограничений, введённых в аэропортах России, сообщает пресс-служба компании.
Авиакомпания принимает меры для того, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и скорректировать расписание. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила Вашингтону снять санкции с «Аэрофлота» для восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.