«Аэрофлот» сообщил об отмене части рейсов из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания принимает меры для того, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и скорректировать расписание. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.