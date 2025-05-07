Трамп назвал исключение России из G8 «очень глупым решением»

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было «очень глупым решением». Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме.
— Я говорил, если бы они этого не сделали… что, по моему мнению, было очень глупым решением. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, думаю, возможно, у вас бы не было этого глупого и смертоносного конфликта, который идет сейчас. Это было очень плохое решение, — сказал республиканец.
Трамп отметил, что участие России в G8 не нравилось бывшему президенту США Бараку Обаме, и страны-участницы проголосовали за ее исключение. Он также добавил, что время для восстановления этого формата уже прошло, передает «КП».
В 2022 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не нужна новая «Большая восьмерка».
Также в феврале США выступили против использования слова «агрессор» в отношении России в контексте военного конфликта на Украине в коммюнике «Большой семерки» (G7).