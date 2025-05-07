Трамп назвал исключение России из G8 «очень глупым решением»

— Я говорил, если бы они этого не сделали… что, по моему мнению, было очень глупым решением. Если бы была G8 и Россия была в ней, то, думаю, возможно, у вас бы не было этого глупого и смертоносного конфликта, который идет сейчас. Это было очень плохое решение, — сказал республиканец.