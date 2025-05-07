Володин напомнил россиянам, что банки не имеют права в одностороннем порядке менять условия договора

Володин подчеркнул, что согласно федеральному законодательству, банки не имеют права в одностороннем порядке менять условия, прописанные в договоре. Он также напомнил, что с марта текущего года вступили в силу новые требования к рекламе потребительских кредитов, обязывающие банки полностью раскрывать условия получения заемных средств и предупреждать клиентов о возможных рисках.