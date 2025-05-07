Володин напомнил россиянам, что банки не имеют права в одностороннем порядке менять условия договора

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о многочисленных обращениях граждан по поводу незаконных действий банков. По его данным, кредитные организации в одностороннем порядке изменяют условия обслуживания счетов и карт, не получая согласия клиентов.
Среди распространенных нарушений отмечается введение новых комиссий за снятие наличных, повышение тарифов на обслуживание и увеличение процентных ставок по кредитным продуктам. Гражданам приходится обращаться в судебные инстанции для отмены незаконных решений банков, которые приводят к дополнительным финансовым затратам.
Володин подчеркнул, что согласно федеральному законодательству, банки не имеют права в одностороннем порядке менять условия, прописанные в договоре. Он также напомнил, что с марта текущего года вступили в силу новые требования к рекламе потребительских кредитов, обязывающие банки полностью раскрывать условия получения заемных средств и предупреждать клиентов о возможных рисках.
В настоящее время Комитету по финансовому рынку дано поручение изучить правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений в этой сфере.
«В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано Комитету по финансовому рынку», — заключил председатель Госдумы.
Прежде Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии по кредиткам.