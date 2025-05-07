Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин дал четкий ответ россиянам, которые жалуются на уловки банков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на жалобы россиян, которые отмечают, что зачастую банки в одностороннем порядке ухудшают кредитные условия: повышают тарифы на обслуживание и увеличивают процентные ставки по кредитам. Он напомнил, что согласно российскому законодательству банки не имеют права менять условия уже заключенного договора.

Вячеслав Володин напомнил, что банки не могут менять условия по кредитам в одностороннем порядке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на жалобы россиян, которые отмечают, что зачастую банки в одностороннем порядке ухудшают кредитные условия: повышают тарифы на обслуживание и увеличивают процентные ставки по кредитам. Он напомнил, что согласно российскому законодательству банки не имеют права менять условия уже заключенного договора.

«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. Он также напомнил, что с марта этого года вступила в силу норма федерального закона, которая обязывает банки раскрывать все условия выдачи займов и информировать клиентов о возможных рисках.

«Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее российские банки уже сталкивались с критикой со стороны клиентов из-за блокировок операций, снижения лимитов по кредитным картам и изменения условий обслуживания, особенно для тех, кто не платил проценты. Недавно Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.