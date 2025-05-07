Володин дал четкий ответ россиянам, которые жалуются на уловки банков

«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. Он также напомнил, что с марта этого года вступила в силу норма федерального закона, которая обязывает банки раскрывать все условия выдачи займов и информировать клиентов о возможных рисках.