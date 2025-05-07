Володин дал четкий ответ россиянам, которые жалуются на уловки банков

Вячеслав Володин напомнил, что банки не могут менять условия по кредитам в одностороннем порядке.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на жалобы россиян, которые отмечают, что зачастую банки в одностороннем порядке ухудшают кредитные условия: повышают тарифы на обслуживание и увеличивают процентные ставки по кредитам. Он напомнил, что согласно российскому законодательству банки не имеют права менять условия уже заключенного договора.
«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. Он также напомнил, что с марта этого года вступила в силу норма федерального закона, которая обязывает банки раскрывать все условия выдачи займов и информировать клиентов о возможных рисках.
«Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения», — подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее российские банки уже сталкивались с критикой со стороны клиентов из-за блокировок операций, снижения лимитов по кредитным картам и изменения условий обслуживания, особенно для тех, кто не платил проценты. Недавно Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.