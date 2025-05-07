Соцфонд РФ назвал средний размер соцвыплат за счет пенсионных накоплений

Кроме того, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина россияне, а также жители отдельных республик получат или уже получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.