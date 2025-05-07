Соцфонд РФ назвал средний размер соцвыплат за счет пенсионных накоплений

Социальный фонд России сообщил, что средний размер выплат по пенсионным накоплениям на начало 2025 года достиг 1667,48 рубля в месяц. Об этом РИА Новости узнало из данных фонда.
Представители фонда пояснили, что средний размер ежемесячной накопительной пенсии определяется отношением пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Они добавили, что если выплата оказывается ниже 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления можно получить единовременно, передает агентство.
Недавно председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал пять наиболее эффективных способов увеличить размер пенсии.
Кроме того, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина россияне, а также жители отдельных республик получат или уже получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.