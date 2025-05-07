Главные новости 7 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 мая 2025 года.
Индия и Пакистан атаковали друг друга ракетами
Келлог раскрыл план Киева по демилитаризованной зоне
Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью журналистам заявил, что Украина предлагает заморозить боевое противостояние с Россией по текущим линиям фронта и создать 30-км буферную зону — отвести войска обеих сторон на 15 км вглубь территорий.
Трамп предложил изменить название Персидского залива
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переименовании Персидского залива. По его мнению, залив на северо-западе Индийского океана следует называть Арабским. Политик намерен представить свое предложение об изменении топонима во время визита в Саудовскую Аравию.
СМИ узнали об усилении активности разведки США в Гренландии
The Wall Street Journal рассказала о директиве американской Национальной разведки спецслужбам с поручением изучать настроения жителей Гренландии относительно независимости острова и добычи ресурсов Штатами. В Нацразведке издание обвинили в «подрыве безопасности».
Второй истребитель с авианосца США утонул в Красном море
На американском авианосце USS Harry S. Truman зафиксирован второй случай падения истребителя в Красное море. Причиной инцидента называют дефект в системе аэрофинишеров на корабле. Экипаж самолета успел катапультироваться. Первый истребитель рухнул в воду в конце апреля.