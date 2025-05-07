Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 7 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 7 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 мая 2025 года.

Индия и Пакистан атаковали друг друга ракетами

Источник: AP/Inter Services Public Relations

В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии, проводя операцию «Синдур», нанесли удар по девяти объектам террористической инфраструктуры в Пакистане. В ответ Исламская республика атаковала цели на территории Индии и сбила несколько самолетов противника. В ООН призвали страны к сдерживанию.

Келлог раскрыл план Киева по демилитаризованной зоне

Источник: AP 2024

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью журналистам заявил, что Украина предлагает заморозить боевое противостояние с Россией по текущим линиям фронта и создать 30-км буферную зону — отвести войска обеих сторон на 15 км вглубь территорий.

Трамп предложил изменить название Персидского залива

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переименовании Персидского залива. По его мнению, залив на северо-западе Индийского океана следует называть Арабским. Политик намерен представить свое предложение об изменении топонима во время визита в Саудовскую Аравию.

СМИ узнали об усилении активности разведки США в Гренландии

Источник: AP 2024

The Wall Street Journal рассказала о директиве американской Национальной разведки спецслужбам с поручением изучать настроения жителей Гренландии относительно независимости острова и добычи ресурсов Штатами. В Нацразведке издание обвинили в «подрыве безопасности».

Второй истребитель с авианосца США утонул в Красном море

Источник: AP 2024

На американском авианосце USS Harry S. Truman зафиксирован второй случай падения истребителя в Красное море. Причиной инцидента называют дефект в системе аэрофинишеров на корабле. Экипаж самолета успел катапультироваться. Первый истребитель рухнул в воду в конце апреля.