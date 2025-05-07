Главные новости 7 мая 2025 года

В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии, проводя операцию «Синдур», нанесли удар по девяти объектам террористической инфраструктуры в Пакистане. В ответ Исламская республика атаковала цели на территории Индии и сбила несколько самолетов противника. В ООН призвали страны к сдерживанию.