Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм

«Наша высокая активность в противостоянии западным попыткам реабилитации нацизма — не разовая акция, приуроченная к юбилею Победы. Мы будем действовать так же интенсивно и дальше. И будем максимально вовлекать наших друзей, объединять усилия с суверенными странами, которые, как и мы, считают необходимым противостоять искажению правды», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям».