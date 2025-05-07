Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия продолжит активную работу по противостоянию попыткам стран Запада реабилитировать нацизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Наша высокая активность в противостоянии западным попыткам реабилитации нацизма — не разовая акция, приуроченная к юбилею Победы. Мы будем действовать так же интенсивно и дальше. И будем максимально вовлекать наших друзей, объединять усилия с суверенными странами, которые, как и мы, считают необходимым противостоять искажению правды», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям».
Сенатор отметила, что Запад не просто хочет «переписать параграфы в учебниках, чтобы снять с себя ответственность за прошлое». По ее словам, за этим стоит «глубоко продуманный план» по системной реабилитации нацизма и фашизма для продвижения будущих «неонацистских, милитаристских, неколониальных проектов».
«Таких, как киевский. Это та система координат, в которой Запад будет пытаться всеми силами удерживать свою гегемонистскую позицию в ближайшее десятилетие. И она создает риски не только для России, стран СНГ, но и для многих государств так называемого Глобального Юга», — констатировала политик.