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ВС РФ сбили более 140 воздушных целей и крылатую ракету над Брянской областью

Российские войска отразили воздушную угрозу ВСУ над Брянской областью за последнюю ночь. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — уточнил Богомаз. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

Срочная новость Российские войска отразили воздушную угрозу ВСУ над Брянской областью за последнюю ночь. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — уточнил Богомаз. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.