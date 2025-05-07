ВС РФ сбили более 140 воздушных целей и крылатую ракету над Брянской областью

Российские войска отразили воздушную угрозу ВСУ над Брянской областью за последнюю ночь. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — уточнил Богомаз. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.