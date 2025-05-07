Авиакомпании России предпринимают меры для стабилизации расписания

Из-за введенных ограничений компания «Аэрофлот» столкнулась с перенаправлением рейсов на запасные аэродромы и вынужденными задержками вылетов. «Уральские авиалинии» сообщили о 17 задержанных рейсах, 12 из которых были перенаправлены на запасные аэродромы. Nordstar также отметила задержки шести рейсов.