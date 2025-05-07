Авиакомпании России предпринимают меры для стабилизации расписания

Российские авиакомпании предупредили пассажиров о возможных отменах и объединениях рейсов из-за временных ограничений в работе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.
Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест, либо полный возврат стоимости билетов. Авиакомпании отметили, что принимают все необходимые меры для стабилизации расписания.
Из-за введенных ограничений компания «Аэрофлот» столкнулась с перенаправлением рейсов на запасные аэродромы и вынужденными задержками вылетов. «Уральские авиалинии» сообщили о 17 задержанных рейсах, 12 из которых были перенаправлены на запасные аэродромы. Nordstar также отметила задержки шести рейсов.
Напомним, аэропорт Шереметьево проработал в штатном режиме с 04:07 до 04:25 по Москве. Затем на воздушную гавань вновь наложили временные ограничения. Предыдущий запрет на полеты действовал в течение трех часов, с 01:00 7 мая.