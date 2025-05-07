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Более 140 воздушных целей уничтожили над Брянской областью

С вечера вторника, 6 мая, над Брянской областью уничтожили более 140 воздушных целей, среди которых оказалась одна крылатая ракета. Об этом в среду, 7 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера вторника, 6 мая, над Брянской областью уничтожили более 140 воздушных целей, среди которых оказалась одна крылатая ракета. Об этом в среду, 7 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что в отражении атаки приняли участие подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряд «БАРС-Брянск».

— В ответ на гуманные действия российской стороны киевский режим предпринял попытку массированного удара по нашему региону, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В ночь на 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны была отражена атака семи беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

Об атаке беспилотников и о пожарах также сообщили жители Саранска. Уточняется, что дроны пытались атаковать район Химмаша. Также ночью 7 мая три украинских дрона сбили на подлете к Ярославлю.