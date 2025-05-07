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Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио

Чернышенко поздравил работников связи и радиожурналистики с Днем радио.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио.

«Сегодня профессиональный праздник всех, чья жизнь и работа связаны с радио. В 1895 году выдающийся русский физик Александр Попов создал беспроводную приемо-передающую радиосистему. Это стало основой для развития навигационных приборов, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых уже невозможно представить нашу жизнь», — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

В своем поздравлении вице-премьер подчеркнул историческую значимость изобретения радио для развития современных технологий и связи.

Он отметил, что радио остается важным источником информации и развлечений для миллионов россиян.

«Десятки миллионов граждан России остаются верными поклонниками радио. Оно служит источником не только развлекательного и музыкального контента, но и оперативных достоверных новостей», — добавил Чернышенко.

По его словам, в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание, а стремительное развитие отрасли вносит значимый вклад в достижение технологического лидерства России.

«Радиостанции осваивают современные технологии, включая искусственный интеллект, усиливает свои позиции цифровая платформа для распространения сетевых эфирных радиоканалов», — заключил зампред правительства.

В прошлом году правительством было поддержано более 200 социально значимых проектов электронных СМИ. Немаловажное значение имеет системная подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.