Чернышенко поздравил работников сферы связи с Днем радио

«Сегодня профессиональный праздник всех, чья жизнь и работа связаны с радио. В 1895 году выдающийся русский физик Александр Попов создал беспроводную приемо-передающую радиосистему. Это стало основой для развития навигационных приборов, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых уже невозможно представить нашу жизнь», — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.