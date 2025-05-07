Новый курс истории появится в новосибирских школах с 2025 года

Одним из ключевых нововведений станет дополнение предмета «История» новым курсом — «История нашего края». Это решение закреплено приказом Министерства просвещения РФ от 09.10.2024 № 704, сообщили в Департаменте образования Новосибирска в ответ на запрос Om1 Новосибирск.
Новый курс призван углубить знания школьников о региональной истории, культуре и традициях. Это позволит учащимся лучше понимать исторические процессы в контексте родного края. Введение дисциплины соответствует тенденции усиления патриотического воспитания и интереса к локальной истории.
Напомним, что с 1 сентября 2026 года новосибирские школьники будут изучать обществознание только в 9-м классе, согласно приказу Минпросвещения РФ от 09.10.2024 № 704. С 1 сентября 2025 года предмет исключат из расписания для 6−7-х классов, а в 8−9-х классах количество часов останется прежним, но через год обществознание полностью перенесут на девятый класс.