Новый курс истории появится в новосибирских школах с 2025 года

Напомним, что с 1 сентября 2026 года новосибирские школьники будут изучать обществознание только в 9-м классе, согласно приказу Минпросвещения РФ от 09.10.2024 № 704. С 1 сентября 2025 года предмет исключат из расписания для 6−7-х классов, а в 8−9-х классах количество часов останется прежним, но через год обществознание полностью перенесут на девятый класс.