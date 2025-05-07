В сети рассказали о полезных офлайн-сервисах для мобильных устройств

Одним из самых полезных офлайн-инструментов можно считать Kiwix. Это уникальная программа, дающая доступ к огромным массивам знаний без подключения к сети. С ее помощью можно офлайн просматривать «Википедию» на русском или других языках, коллекцию TED-лекций с текстовыми расшифровками, учебные материалы и даже базу знаний для программистов Stack Overflow. Это приложение можно скачать практически на любой компьютер или смартфон. Достаточно лишь загрузить нужные ZIM-архивы с официального сайта или через само приложение, и вся информация будет под рукой в любой момент, независимо от наличия интернета. Такой сервис будет полезен студентам и тем, кто часто путешествует и остается без связи.