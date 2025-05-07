В Москве цены на такси выросли из-за нехватки свободных машин

Там добавили, что при сбоях в работе связи могут быть временно недоступны старт и завершение аренды каршеринга и самокатов. «Специалисты службы поддержки помогут завершить аренду или пересчитать оплату, но во время сбоев им может требоваться больше времени на обработку обращений», — уточнили в «Яндексе».