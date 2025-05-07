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В Москве цены на такси выросли из-за нехватки свободных машин

В Москве цены на такси выросли на фоне перебоев в работе интернета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цены на поездки в такси по Москве в приложении «Яндекс Go» выросли из-за нехватки свободных машин на фоне перебоев в работе интернета и связи в столице, передает корреспондент РИА Новости.

Так, для некоторых маршрутов недоступны один или сразу несколько тарифов из-за отсутствия свободных водителей, а коэффициент повышенного спроса на поездку составляет 1,6 от начальной цены.

«Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин — не все водители могут выйти на линию и принять заказ. Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».

Там добавили, что при сбоях в работе связи могут быть временно недоступны старт и завершение аренды каршеринга и самокатов. «Специалисты службы поддержки помогут завершить аренду или пересчитать оплату, но во время сбоев им может требоваться больше времени на обработку обращений», — уточнили в «Яндексе».