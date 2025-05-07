Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы

В исследовании уточняется, что 63% россиян рассказали, что у них есть родственники, прошедшие войну или работавшие в тылу. У 29% есть родные, погибшие на фронте, 5% не имеют прямых участников, но берегут память о событиях. Лишь 2% сообщили, что в их семье никто не был связан с войной, и 1% затруднились с ответом.