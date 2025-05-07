Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более половины россиян считают праздник Дня Победы 9 мая главным событием в году, ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% — как семейную традицию, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Пятьдесят семь процентов опрошенных россиян назвали 9 Мая главным событием в году. Ещё 36% воспринимают его как важную историческую дату, 2% — как семейную традицию. Пять процентов признались, что воспринимают День Победы просто как дополнительный выходной», — говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что треть респондентов предпочитают смотреть трансляции парада и других мероприятий из дома, почти четверть (24%) проводят время с близкими, вспоминая фронтовиков в семье, 19% устраивают сеансы патриотического кино, 15% участвуют в шествиях и городских акциях офлайн, а для 9% распорядок дня ничем особенным не отличается.
«Участники опроса рассказали, какие из традиционных мероприятий к 9 Мая особенно важно сохранить для потомков. Почти половина (48%) назвали парад Победы и шествие “Бессмертного полка”, 31% считают ценными личные истории ветеранов и семейную память. По 4% отдали предпочтение праздничным концертам и украшению городов. Возложение цветов и тематические выставки считают важными 6%, лекции и выступления в школах и вузах — 7%», — отметили аналитики.
В исследовании уточняется, что 63% россиян рассказали, что у них есть родственники, прошедшие войну или работавшие в тылу. У 29% есть родные, погибшие на фронте, 5% не имеют прямых участников, но берегут память о событиях. Лишь 2% сообщили, что в их семье никто не был связан с войной, и 1% затруднились с ответом.
Половина россиян полагают, что молодёжь в целом осведомлена об истории Победы, но поверхностно, а 23% считают, что интерес к теме снижается. По мнению 12% респондентов, современные дети и подростки почти ничего не знают о войне, столько же (12%) уверены в обратном — что в семьях и школах всё ещё рассказывают достаточно. Ещё 3% не смогли оценить уровень осведомлённости подрастающего поколения.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 апреля по 5 мая 2025 года, охват составил 31 921 интернет-пользователь.