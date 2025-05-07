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В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси

В Москве 7 и 9 мая введут временные ограничения на движение шерингов и такси.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Временные ограничения на движение и парковку шерингов и такси введут в Москве 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Планируйте маршрут поездки заранее с учетом перекрытий. Подробнее о зонах ограничения движения смотрите в приложении оператора аренды или на сайте», — говорится в сообщении.