В Москве введут временные ограничения на движение шерингов и такси

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Временные ограничения на движение и парковку шерингов и такси введут в Москве 7 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Планируйте маршрут поездки заранее с учетом перекрытий. Подробнее о зонах ограничения движения смотрите в приложении оператора аренды или на сайте», — говорится в сообщении.