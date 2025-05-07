В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве

«В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн», — говорится в сообщении.