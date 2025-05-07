В СБП предупредили о возможных сложностях с оплатой в Москве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и Московской области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями в работе мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале СБП.
«В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн», — говорится в сообщении.
Ранее в среду операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений и получения услуг, уведомления получил корреспондент РИА Новости.
Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7−9 мая в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.