В Магадане начали установку монумента героям СВО

«С учетом доставки всех элементов к установке монумента намерены приступить в середине лета, но до этого срока необходимо выполнить земельные работы и подготовить бетонное основание для скульптур. Все работы, в том числе укладку гранитных плит и облицовку, должны завершить к сентябрю текущего года», — сообщает правительство региона.