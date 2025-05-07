В Магадане начали установку монумента героям СВО

МАГАДАН, 7 мая — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и мать погибшего в ходе специальной военной операции Героя РФ Ивана Кабанова в среду открыли памятный знак — первый камень будущего монумента героям СВО в Магадане, сообщило правительство региона.
«Церемония закладки камня монумента прошла у спорткомплекса “Президентский” в Магадане. Открыли памятный знак губернатор Сергей Носов и Татьяна Зырянова, мама Героя Российской Федерации Ивана Кабанова. Теперь остаются считанные месяцы до того, как территорию возле спорткомплекса украсит композиция, выбранная самими жителями колымской столицы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что две скульптуры воинов из бронзы сейчас отливают в Москве. Они станут ключевыми образами проекта «Знамя» волгоградского скульптора Евгения Павлюченко. Именно его жители Магаданской области признали лучшим по итогам голосования в прошлом году.
«С учетом доставки всех элементов к установке монумента намерены приступить в середине лета, но до этого срока необходимо выполнить земельные работы и подготовить бетонное основание для скульптур. Все работы, в том числе укладку гранитных плит и облицовку, должны завершить к сентябрю текущего года», — сообщает правительство региона.