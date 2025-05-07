Лучшие места отдыха на Каспийском море в 2025 году: цены, дорога, достопримечательности

Каспийское побережье всегда пользовалось спросом у туристов, но в этом году особенно, подчеркнула основатель и директор турагентства «FUN&SUN», начальник отдела продаж ООО «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. Из плюсов — почти полное отсутствие волн и медуз, особенно на казахстанском и азербайджанском побережьях. На туркменской стороне пляжи дикие, но пустыня под боком делает атмосферу почти марсианской. В Иране — колорит и песчаные пляжи, в России — дагестанский уют и астраханское раздолье.