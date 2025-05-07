Лучшие места отдыха на Каспийском море в 2025 году: цены, дорога, достопримечательности

Каспийское море становится все более весомой альтернативой Черноморскому и Азовскому побережью. Тут нет толп на пляжах и цен за номер «как в Дубае». А достопримечательности, целебные грязи, рыбалка и уникальная природа привлекают все больше туристов. «Газета.Ru» составила список лучших мест для отдыха на Каспийском море в 2025 году.
Состояние Каспийского моря в 2025 году.
Каспий — озеро, но по масштабу это полноценное море. Вода здесь солоноватая, но мягкая для кожи, без резких запахов и цветения, как в других водоемах летом. Температура воды в июле — в районе +26…+28°C, воздух — до +33°C, но жара переносится легко: климат сухой, степной.
Каспийское побережье всегда пользовалось спросом у туристов, но в этом году особенно, подчеркнула основатель и директор турагентства «FUN&SUN», начальник отдела продаж ООО «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. Из плюсов — почти полное отсутствие волн и медуз, особенно на казахстанском и азербайджанском побережьях. На туркменской стороне пляжи дикие, но пустыня под боком делает атмосферу почти марсианской. В Иране — колорит и песчаные пляжи, в России — дагестанский уют и астраханское раздолье.
1. Баку, Азербайджан.
Баку сочетает в себе древнюю историю и ультрасовременную архитектуру. Здесь вас ждут роскошная набережная с велодорожками, фонтанами и арт-объектами, чистые пляжи в пригородах и вкуснейшие кебабы на каждом углу. Сюда едут не только купаться, но и гулять, любоваться достопримечательностями, устраивать гастро-туры и просто наслаждаться южным ритмом жизни.
Что посмотреть:
* Приморский бульвар и Пламенные башни — идеальны для вечерних прогулок.
* Пляжи Шихово и Бильгя — платные, ухоженные, с кафе, душами и шезлонгами.
* Центр Гейдара Алиева — шедевр архитектуры и фотозона мечты.
? Цены: отели от 3500 ₽/сутки, хостелы — от 600 ₽ Ужин на двоих — 800−1200 ₽ Аренда лежака на пляже — около 300 ₽
? Местная кухня: шашлык, долма, кебабы, кюфта, плов, кутабы и, конечно, гранатовый сок и чай с мятой. В Баку много заведений с национальной и современной кухней — можно устраивать гастрономические прогулки хоть каждый день.
? Как добраться: прямые рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга. До пляжей — на такси или арендованной машине.
2. Актау, Казахстан.
Актау — курорт для тех, кто устал от стандартного «лежу на пляже». Здесь туристов пока мало, а красота — настоящая. Скалы, каньоны, бухты с прозрачной водой, пешие маршруты по Мангышлаку и вечерние чаепития под шум волн. Пляжи — как c открыток, особенно в Голубой бухте.
Что посмотреть:
* Пляжи Кендирли и Голубая бухта в Мангистауской области — дикие, живописные, с кристально чистой водой.
* Скала Шеркала — местный «казахстанский Монблан».
* Урочище Бозжыра — обязательно к посещению ради вида, который «выдувает» память телефона.
? Цены: жилье — от 3000 ₽/сутки, хостелы и частный сектор — еще дешевле. Еда — лепешки, лагман, плов — по 300−400 ₽ за порцию.
? Местная кухня: бешбармак, лагман, манты, шурпа, баурсаки и чай с молоком. В каждом кафе — порции такие, как будто вы не ели неделю. Рыба на гриле и казы — тоже must try.
? Как добраться: прямые рейсы в Актау из крупных городов России, в городе прибытия работает Яндекс Go и местные службы такси. Лучше арендовать авто.
3. Ленкорань, Азербайджан.
Ленкорань — почти тропики. Здесь вечно зелено, жарко и везде запах чая и цитрусов. Это не тусовка и не стандартный пляжный отдых, а место, где хорошо жить медленно. Пляжи — длинные, дикие, часто с черным вулканическим песком.
Что посмотреть:
* Национальный парк Хиркан — леса, чайки, фауна, почти джунгли.
* Чайные плантации — обязательно продегустируйте местный чай с бергамотом.
* Астара — приграничный город с горячими источниками, в которых можно «вариться» часами.
? Цены: жилье — от 7000 ₽/сутки, еда — от 1000 ₽ за полноценный ужин. Чай — повсюду и почти даром.
? Местная кухня: свежайшая зелень, рис с каштанами, чай с бергамотом, овощные рагу и ароматные лепешки. Рыба, шашлык и кисломолочные блюда здесь подаются особенно щедро.
? Как добраться: поезд или автобус из Баку, время в пути — около 5 часов. Дорога живописная, проходит вдоль побережья.
4. Дагестан, Россия.
Дагестан — неожиданное открытие для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с горами, экскурсиями и отличной едой. Курорты — Махачкала, Каспийск, Избербаш. Море — теплое, мелкое, что важно для семей с детьми. А кухня — отдельная песня.
Что посмотреть:
* Пляжи Каспийска и Тарки-Тау — с мягким песком и пологим заходом в воду.
* Сулакский каньон — более глубокий, чем Гранд-Каньон, и не менее фотогеничный.
* Дербент — древний город с настоящей восточной атмосферой, базаром и уникальной крепостью, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Среди наших туристов особой популярностью пользуются пляжи в черте Махачкалы — например, “Березка” и “Оазис”. “Березка” — ухоженное место с мягким песком и стандартной пляжной инфраструктурой, идеально для тех, кто хочет просто понежиться на солнце. А “Оазис” на севере города — настоящая находка: 700 метров пляжа, бесплатный вход, развлечения на воде, простор и свежий ветер с моря. Мы их регулярно рекомендуем туристам, особенно семьям с детьми», — рассказала Эльмира Ахвердиева.
Также она посоветовала обратить внимание на пляжи Дербента — «Центральный» и «Чайка».
«Центральный» — это уже не просто берег, а полноценная курортная зона: теплый песок, теневые навесы, спасатели и торговые палатки с недорогими закусками. Вход в воду пологий, что делает его удобным для отдыха с детьми. А на набережной вечером можно прокатиться на карусели или съесть горячую кукурузу под шум прибоя", — добавила она.
? Цены: отели — от 3000 ₽, частный сектор — от 4000 ₽ Еда — дешево, плотно, вкусно.
? Местная кухня: чуду с зеленью, курзе, хинкал, урбеч, баранина, лепешки, кислое молоко и абрикосовый сок.
? Как добраться: прямые рейсы в Махачкалу, далее — маршрутки, каршеринг или такси.
5. Аваза, Туркменистан.
Курортная зона Аваза — почти город-сад на побережье. Фонтаны, небоскребы, пустыня и при этом море — чистое и почти безлюдное. Ощущение, будто отдыхаешь на другой планете, где все стерильно, странно и неожиданно приятно.
Что посмотреть:
* Пляжи Авазы — широкие, с белым песком и минимализмом в декоре.
* Склоны Копетдага — песчаные дюны и верблюды вдалеке.
* Рынки — ароматные, шумные, как из восточной сказки.
? Цены: отели — от 5000 ₽, питание — от 700 ₽ за комплекс. Въезд по визе, оформление заранее.
? Местная кухня: плов с изюмом и морковью, шорпа, гозлеме, жареная рыба, дыня на десерт и чай с кардамоном. Все очень сытно.
? Как добраться: через Ашхабад или прямыми рейсами в Туркменбаши. Лучше ехать с организованным туром.
6. Астрахань, Россия.
Еще один вариант для тех, кто хочет Каспий без заграницы — Астраханская область, которая предлагает идеальное комбо: рыбалка, дачи, тишина и пляжи на заливе. Сюда едут не ради роскоши, а ради ухи на костре, простора и ощущения, что ты на краю географии.
Что посмотреть:
* Дельта Волги — прогулки на лодках, рыбалка.
* Пляжи у села Ильинка, заповедник Каралат — спокойно, чисто, почти дикие места.
* Лотосовые поля в августе — для всех романтиков и фотографов.
? Цены: жилье от 1400 ₽/сутки, еда — в кафе или самостоятельно: много фермерских рынков. Рыбалка — от 1000 ₽ за день с лодкой.
? Местная кухня: уха из сома, жареная рыба, астраханские арбузы, лепешки, аджика, копченая вобла и домашняя наливка. Здесь кормят от души, особенно если зайти на рынок или в сельскую столовую.
? Как добраться: поезд до Астрахани, оттуда на машине, автобусе или трансфер: многие базы отдыха предлагают встречу.